Giselle Blondet sufre accidente de moda en La mesa caliente y muestra cómo salió del paso En medio de una grabación junto a su compañera, Alix Aspe, la puertorriqueña compartió qué tuvo que hacer para solucionar este incómodo incidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La televisión y los directos es lo que tienen, todo hay que solucionarlo en el momento. No hay tiempo para lamentos ni quejas. Algo que, después de unas cuantas décadas frente a las cámaras, Giselle Blondet tiene muy bien aprendido. Sus tablas en la pequeña pantalla la han salvado en más de una ocasión de esos incidentes que llegan sin avisar. Esta semana, la puertorriqueña vivía uno de esos accidentes de la moda que se producen de la nada y hay que reparar en el momento. Divertida y cariñosa, como siempre, la presentadora mostró, para sorpresa de todos, qué hizo para disimular lo que pasó. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Instagram Giselle Blondet Lo sucedido tuvo que ver con uno de sus espectaculares pendientes. El impresionante modelo elegido para ese día y a juego con su sensual minivestido amarillo, se rompió, dejando una de sus piezas incompleta. ¿Qué hacer ante eso? Porque el enganche no había por dónde arreglarlo ni pegarlo. Ni corta ni perezosa, la co-presentadora de La mesa caliente optó por una solución rápida y muy eficiente. ¡La también actriz utilizó un chicle para unir las partes! El asunto, aunque pudiera parecer escabroso, se solucionó y el pendiente aguantó todo el tiempo que duró la grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue la propia Giselle quien, de lo más divertida, compartió este instante de tomas falsas en el que cuenta su anécdota con el chicle. "Se me cayó lo que sostiene el arete en pleno show y lo arreglé con un chicle", dijo. Sin complejos, enseñó cómo lo había hecho y lo bien que había funcionado. Nadie se dio cuenta y todo salió perfecto. ¡Truquito anotado!

