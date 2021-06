Los secretos de belleza de Giselle Blondet para tener una piel divina La actriz revela cómo logra lucir tan joven a su edad Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A Giselle Blondet la conocemos por su talento y carisma como actriz y presentadora, pero también por su lado de ícono de la belleza latina. A sus 57 años, la portorriqueña está más guapa que nunca. Aquí te tenemos todos sus trucos para que puedas seguir en sus pasos. En un evento especial de POND'S, la marca icónica de productos de belleza, Giselle reveló que le encanta usar la crema hidratante que han usado tantas mujeres por décadas. "Mi abuela y mi mamá usaban POND'S y ahora yo lo uso también. Empecé a trabajar en la televisión con 14 años y ¡tenía que usar mucho maquillaje! El Cold Cream era el único producto que me lo quitaba y dejaba mi piel limpia, fresca, y superhidratada", explicó. Aparte del producto emblemático de la marca, también le gusta agregar otros productos a su rutina de belleza. "Me encanta usar sueros, ¡son mágicos!", contó Blondet. Reveló que su suero favorito es el Rejuveness Skin Tightening Serum de POND'S. Este producto con retinol y vitamina B ayuda a disminuir la apariencia de las arrugas. Pond's, suero, skincare, producto Credit: Cortesía de la marca Anti-Age Skin Tightening Serum, de POND'S. $7.99. target.com La presentadora también habló sobre los cambios que ha hecho para vivir una vida más sana: "durante la cuarentena, me enfoqué en tomar mucha agua, comer saludable y cuidar mi piel." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, Giselle insistió en que las latinas deben cuidar su autoestima y estar orgullosas de su identidad. "Somos fuertes, valientes y divertidas, y tenemos que cuidar nuestra belleza por dentro y por fuera. Nos tenemos que tratar a nosotras mismas con amor y respeto. Nuestra belleza latina es única y especial."

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Los secretos de belleza de Giselle Blondet para tener una piel divina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.