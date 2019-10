Giselle Blondet se une a AARP para hacerle un llamado a las marcas de belleza Según un estudio las latinas mayores de 50 años gastan más que en productos de belleza más el resto de la población. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con el boom de las redes sociales y la nueva generación de chicas, que según estudios son consumen todo lo que se les ofrece, la mayoría de las marcas de belleza han hecho ajustes para servirles a esta nueva ola y en el ese intento de acapara la atención de las más jóvenes, han dejado marginadas a las mujeres de más adultas, en especial a las latinas de 50 años en adelante. Eso es algo que ha experimentado en carne propia Giselle Blondet, quien ya tiene 55. Por eso la querida presentadora se unió a los esfuerzos que está haciendo AARP para que esto no siga sucediendo. Y es que dicha entidad sin fines de lucro, la cual se encarga de ayudar a las personas de más de 50 años para que gocen de mejor salud y estabilidad financiera, hizo un estudio que demuestra la marginalización que están viviendo las latinas de más de 50, quienes de hecho gastan mucho más en productos de belleza que las anglosajonas de la misma edad. Hablamos con Blondet, quien nos contó un poco más acerca de este estudio y su sentir al respecto. Giselle cuéntanos un poco acerca de tu experiencia junto a AARP Aplaudo este estudio de AARP: Los latinos y la belleza a medida que envejecemos: una reflexión cultural. Me uno absolutamente a sus esfuerzos de crear una nueva imagen del envejecimiento en la publicidad, el mercadeo y los medios para que las marcas de belleza y apariencia personal se animen a ser más inclusivas en su oferta de productos y publicidad. La compañía acaba de publicar un estudio que hizo en el que descubrió que los hispanos mayores de 50 años se sienten olvidados por las marcas de belleza, ¿qué opines al respecto? Los latinos mayores de 50 gastamos un promedio de 46 dólares al mes en productos de belleza y apariencia personal, casi el doble de los 25 dólares mensuales que gasta la población general de mayores de 50. A pesar de gastar casi 7 mil millones de dólares en ventas anuales en EE. UU. El 69% de los hispanos mayores de 50 afirma sentir que la industria de la belleza y apariencia personal trata a las personas de nuestra edad como algo secundario. Y es algo verdaderamente triste, ya que aunque contamos con un poder adquisitivo fuerte, para las marcas no somos una prioridad y eso se ve reflejado en sus campañas publicitarias y oferta de productos. Siendo tú una mujer de más de 50 años, ¿te sientes de esa manera? ¿Piensas que las marcas no hacen o promueven productos para mujeres de tu edad? Tengo 55 y qué (bromea), siento que las marcas y lo medios tienden a mostrar imágenes basadas en estereotipos pasados de moda que no reflejan a los mayores de 50 años de la actualidad. Muestran personas solitarias, que no se mantienen activas o al tanto de las tendencias, y las cifras demuestran lo contrario. ¿Qué crees que están haciendo mal las marcas? El no darse cuenta de valor comercial que tenemos los hispanos mayores de 50 años. Las agencias publicitarias y líderes en la industria de la belleza y la apariencia personal deberían tomar nota. Según el estudio de AARP, los hispanos mayores de 50 son más favorables a las marcas que reflejan a gente de su edad en la publicidad, con un 84% que afirma que comprarían marcas que muestren personas de su edad en su publicidad. ¿Qué les cuesta a las marcas ser más inclusivas y reflejarnos de forma real y actual? Image zoom ¿Cómo crees que se puede cambiar esto? Todos los hispanos mayores de 50 jugamos una parte crucial a la hora de mostrar la nueva cara del envejecimiento, celebrando cada año de vida con gusto y alegría y sin permitirnos caer en los estereotipos con los que nos representan. Podemos combatir esta contradicción, cuidando de nuestra salud, manteniéndonos activos y dedicándonos tiempo para realizar esas actividades que nos apasionan. Ahora que sabes que las mujeres de más de 50 sienten olvidadas cuando a la publicidad de productos se refiere, ¿te gustaría crear una línea para ellas? Estoy trabajando en varios proyectos, y como empresaria tengo mi linea de ropa, acabo de lanzar mi línea de joyería, una colección de ropa de bebé y próximamente collares y ropa para mascotas. De hecho, esta semana acabo de hacer el photo shoot de mi nueva colección de ropa e invite a mujeres que me siguen en mis redes a que posen como modelos y son mujeres de todas las edades, de todas las tallas, mujeres reales. Advertisement

