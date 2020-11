Close

¡Giselle Blondet reaparece en los Grammy Latino más joven y sexy que nunca con vestido semitransparente! La conductora, encargada de presentar el preshow de los premios por Univision, dejó a todos estupefactos con este sensual look que se robó todas las miradas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo ha vuelto a hacer. Giselle Blondet se ha robado el show. ¡Y nunca mejor dicho! La conductora reaparecía en la pantalla chica y lo hacía a lo grande como encargada de acercar al público a sus estrellas antes de dar comienzo a los premios Grammy Latino. Se la echaba de menos y, como era de esperar, su presencia y su saber estar ante las cámaras encandiló a todos. Y no solo por su manejo y desparpajo como comunicadora que lleva unas cuantas décadas en esto, también destacó por sus encantos de mujer y sensualidad infinita. Los años no pasan por ella y a sus 56 se puede decir que es una de las mujeres más sexy y bellas de la pantalla chica. Giselle brilló casi tanto como su vestido que dejó entrever las curvas de su cuerpo en plena forma. Su look la convirtió en una de las mejores vestidas de la noche. Para la ocasión, la puertorriqueña escogió un traje del diseñador René Ruiz con los hombros descubiertos y apertura frontal. Un acierto en toda regla al que acompañó a la perfección con su cabello suelto estilo princesa y un escote de infarto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Giselle preparó con mucho mimo y cuidado esta aparición tan especial y de tal envergadura que suponía su regreso a la televisión después de esta etapa de incertidumbre que ha traído la pandemia. Su puesta en escena no pudo ser más espectacular. "Desde ya me estoy alistando, porque en 2 días estaré participando en la noche más importante para la música. ¡Sí! ¡Estaré de vuelta en los Grammy Latino!", expresó emocionada. Querida Giselle, superaste todas las expectativas con creces. ¡Felices de verte de vuelta!

