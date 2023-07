Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Aylín Mujica, reciben juntas tratamiento de belleza en vena Las conductoras de La mesa caliente decidieron consentirse en compañía con este novedoso tratamiento rejuvenecedor intravenoso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las conductoras de la mesa caliente Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Aylín Mujica han demostrado que su amistad traspasa la pantalla y hasta salen a consentirse juntas. Aunque al principio nos impactó ver a las tres sentadas y enganchadas a sendos goteros, no hay por qué preocuparse, pues estaban recibiendo un efectivo tratamiento rejuvenecedor que no dudaron en compartir con sus seguidores. "En lugar de estar por ahí haciendo sabrá Dios qué travesuras, estamos cuidando la salud", bromeó Giselle Blondet en un video compartido en Instagram. Aylín Mujica, quien ama los tratamientos preventivos y a menudo comparte tanto los productos que utiliza como procedimientos a los que se somete, y sus duras rutinas de entrenamiento con las que mantiene su fabulosa silueta, dio más detalles de esta técnica. "Es un IV maravilloso que te aumenta la ayuda a la concentración, la renovación celular", comenzó a explicar la actriz cubana de 49 años. Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Aylin Mujica Tratamiento intravenoso Credit: Instagram "Seguro que sí, también mejora la memoria, la resistencia a enfermedades, para que nos sintamos al 100%, yo que acabo de pasar el Covid", completó Dellanos. "Sé que no me reconocen pero soy yo, que me veo mucho más joven después [el tratamiento]", comentó Blondet, de 59 años, entre carcajadas. La comunicadora y empresaria puertorriqueña dio más detalles en su cuenta de Instagram. "Myrka , Aylin y yo nos tomamos la mañana para juntas disfrutar de los beneficios del "NAD" (nicotinamide adenine y Dinucleotide) en [la clínica] IV World en Doral. Es buenísimo para: Protege tu ADN de estresores, Mejor claridad mental, Aumento del razonamiento mental, Mayor concentración, Mejor función de memoria, Aumento de energía, Antienvejecimiento, Control de peso, Mayor Resistencia a enfermedades, Reduce la presión arterial, Previene las enfermedades cardiovasculares, Y más….". Myrka Dellanos, de 58 años, también quiso dejar constancia del momento con este mensaje: "Qué hacemos nosotras tres? Usando un nuevo tratamiento intravenoso que ayuda la energía, la memoria, y rejuvenece todas las células! Increíble! Es regeneración celular y cambia todo en tu cuerpo y Salud", escribió la cubana quien luce espectacular a sus Estrellas como Justin Bieber, Kylie Jenner o Jacky Bracamontes ya habían destacado las bondades de estos goteros, denominados "elixir de la juventud". Las terapias intravenosas están en auge dada su eficacia probada. Cuando usamos cremas o sueros, parte de los beneficios del producto no son absorbidos por la piel y se pierden. Sin embargo, al recibir las sustancias en vena, podemos alcanzar los niveles óptimos dentro de las células. Y el efecto es inmediato pues llega directamente al torrente sanguíneo. Existen diferentes tipos de cócteles, que generalmente se formula según las necesidades del paciente, bien sea reforzar el sistema inmunológico, subir los niveles de energía, mejorar la piel y el cabello… y suelen incluir vitaminas y minerales como el zinc, la vitamina C, glutamine y B12. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El proceso de recibir el suero suele tomar entre 30 minutos y un ahora, y aunque es segura para la mayoría de los pacientes, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de someterse a este tratamiento.

