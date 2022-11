El look del día - noviembre 7, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Giselle Blondet Credit: Mezcalent Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kim Kardashian, Giselle Blondet y Rosalía son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Rosalía Rosalia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La cantante llegó a Los 40 Music Awards, en Madrid, con interesante y original vestido negro con transparencias. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens Credit: Mega/The Grosby Group La actriz llegó a una velada con este cómodo vestido otoñal, que complementó con botines negros. 2 de 8 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet Credit: Mezcalent Hermosa lució la presentadora con este fabuloso minivestido verde de imitación de cuero. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la empresaria en las calles de Nueva York ataviada con un top negro, leggings, abrigo de cuero y llamativas botas azul turquesa, de Balenciaga. 4 de 8 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria Credit: David Benito/WireImage La actriz española acaparó miradas al llegar a la misma premiación con este sexy jumpsuit negro con cutout, que combinó con zapatos de punta y una chaqueta de brillo. 5 de 8 Ver Todo Ana Jurka Ana Jurka Credit: Mezcalent La presentadora mexicana llegó a una velada con este coqueto minivestido azul cielo que la hacía ver muy fresca y juvenil. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Backgrid/The Grosby Group Vimos a la actriz cuando llegaba a un restaurante en Los Ángeles con este look de pantalón negro, crop top de manga larga y botines. 7 de 8 Ver Todo Sarah Hyland Sarah Hyland Credit: Randy Shropshire/Getty Images for Freevee Regia lució la actriz con este set rosado de pantalón y chaleco. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - noviembre 7, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.