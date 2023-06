Giselle Blondet y Eva Longoria muestran la tendencia del verano ¡La presentadora y la actriz vistieron dos propuestas muy parecidas en La mesa caliente! ¿Cuál fue tu favorita? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eva Longoria, Giselle Blondet Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Las fashionistas saben que el verano es la oportunidad perfecta para lucir sus vestidos vaporosos y looks más ligeros ya que las temperaturas cálidas nos permiten dejar atrás sacos y abrigos pesados que no favorecen a nuestros atuendos. Y aunque muchas de nuestras celebridades favoritas viven en los clima eternamente cálidos de Miami o Los Ángeles, no significa que no podamos inspirarnos en sus looks. Para sus apariciones en Telemundo esta semana antes del estreno de su película Flamin' Hot, Eva Longoria optó por un traje morado ceñido que nos mostró una de las tendencias más populares del verano– los recortes asimétricos. Eva Longoria Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La prenda de un hombro se destacó por el recorte de cuello a escote que le dio un toque moderno y muy chic a su look. Longoria, con la ayuda de su estilista Maeve Reilly, completó el atuendo con argollas plateadas y tacones a juego. Más tarde durante en la misma jornada Eva se encontró con Giselle Blondet, la cual por casualidad estaba llevando la misma tendencia. Eva Longoria, Giselle Blondet Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Si no quieres vestir un color llamativo como Eva, el traje de Giselle será tu inspiración para un look espectacular de verano. Al opuesto al traje violeta, esta propuesta negra menos ceñida llevaba un recorte sin mostrar el escote, así que es perfecto para las que buscan algo más conservador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A nosotras nos encantaron ambos looks, pero ¿cuál elegirías tú?

