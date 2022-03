¡Giselle Blondet estrena look para su nuevo programa en Telemundo! A dos días del esperado estreno de La mesa caliente, la conductora se hizo un espectacular cambio de imagen de la mano de su colega y amigo Jomari Goyso. ¡Mira cómo quedó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes Giselle Blondet arranca uno de esos retos profesionales que no se pueden dejar pasar. A sus 58 años regresa al directo diario esta vez desde Telemundo y rodeada de un maravilloso ramillete de mujeres. Se trata de La mesa caliente, un show de noticias de entretenimiento comentadas por estas 4 grandes de la televisión que prometen darle su toque más personal. Apenas unos días antes del gran momento, la puertorriqueña decidió hacer un cambio a su imagen para lucirlo en esta nueva etapa que la tiene tan emocionada. De la mano de su amigo Jomari Goyso, Giselle se dejó hacer y querer por el español, quien dio en el clavo con este nuevo look. Giselle Blondet Giselle Blondet en 2019 | Credit: Mezcalent "Mi querido Jomari nuevamente me cambia el look. Gracias por ser tan especial conmigo. Amo tus ocurrencias. Te quiero mucho! ¿Les gustó el cambio? ¡Lista para mi nuevo proyecto!", escribió junto a este video que muestra todo el proceso. En una charla entre amigos, el español explicó de forma muy directa y sin pelos en la lengua que a Giselle le habían chamuscado una parte de su pelo. ¡Pero no importa! Jomari supo como nadie corregir ese problema, que no se notara y dejarla espectacular. El estilista le cortó una buena cantidad de pelo para que su flequillo, parte quemada, y la melena estuvieran más alineadas e igualadas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El resultado salta a la vista y su protagonista quedó feliz de la vida. "Wow, me encanta, me encanta", dijo entusiasmada al verse. Sus seguidores también se mostraron encantados con el corte. "Te dejó hermosa", "Recorte perfecto", "¡Qué diferencia!", "Quedó espectacular", escribieron tan solo unos pocos. Definitivamente está lista para brillar este lunes. ¡Mucha suerte Giselle!

