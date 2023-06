Giselle Blondet deja por primera vez al descubierto esta parte de su cuerpo en una demostración de amor y aceptación hacia ella misma "Me atreví y lo estoy haciendo como un reto para mí", aseveró la copresentadora de La mesa caliente (Telemundo). "Nunca hago esto". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Giselle Blondet es una de las conductoras más bellas y talentosas de su generación, pero como todo ser humano también tiene sus inseguridades. La copresentadora de La mesa caliente (Telemundo) no se había atrevido hasta ahora a mostrar su barriga en público debido a que no se siente cómoda con cómo luce su abdomen. Cada vez que salía a hacer ejercicio a la calle, Giselle se ponía una camiseta encima de su top para ocultar esa parte de su cuerpo que le genera mucha inseguridad. Pero eso se acabó. Este miércoles, la conductora de origen puertorriqueño decidió salir a hacer ejercicio por primera vez sin tapar su barriga y quiso compartirlo con sus seguidores a través de las redes sociales. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Me atreví y lo estoy haciendo como un reto para mí, una demostración de amor, de aceptación", dijo Giselle. "Aquí está mi top que siempre me lo pongo debajo de la camisa manga larga y aquí está mi pancita. Estoy con la pancita al aire que nunca hago eso. No es el abdomen más tonificado ni nada de eso, pero yo dije mi primera demostración de amor del día de hoy va a ser irme a hacer ejercicio con mi camisita corta sin importarme cómo se vea, y aquí estoy". Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Facebook Giselle Blondet Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Facebook Giselle Blondet La presentadora se sinceró con sus seguidores y reconoció que el paso que estaba dando no era nada fácil para ella. "Voy a ser extremadamente honesta porque a mí me gusta ser siempre honesta. Primero dije '¿estás segura Giselle?' porque nunca hago esto, de verdad. Y después dije, 'tú estás haciendo un reto, le estás pidiendo a las personas que se traten con amor, que se traten con cariño, que agradezcan quienes son en su totalidad como son y ¿tú vas a hacer algo diferente? No, esto tiene que empezar en casa'. Así que después que pensé eso me quedé con mi camisita, con mis chichos, con mi pancita, que no es la más tonificada, y así misma salí y rompí el hielo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dar ese primer paso es lo difícil", señaló Giselle. "Es donde te entran todos los temores, el ego empieza a decirte 'no lo hagas porque vas a subir un video y todo el mundo va a decir que estás flácida, que estás gorda...'. Y yo dije 'lo siento, mi querido ego adiós, no me importa, ahí voy'. Y aquí estoy. Y yo te invito para que hoy hagas lo mismo".

