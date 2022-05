El look del día - mayo 6, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Giselle blondet, alix aspe, look del dia Credit: Instagram/Alix Aspe Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Galilea Montijo, Giselle Blondet y Jennifer López son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alejandra Espinoza alejandra espinoza, look del dia Credit: Instagram/Alejandra Espinoza La actriz y presentadora aprovechó un descanso de las grabaciones de la novela que está grabando en México para posar con este look de jeans rasgados, crop top azul real y tenis. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Amanda Seyfried Amanda Seyfried, look del dia Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images La actriz llegó a una velada ataviada con este look de palazzos azul turquesa y top del mismo color. 2 de 9 Ver Todo Giselle Blondet y Alix Aspe Giselle blondet, alix aspe, look del dia Credit: Instagram/Alix Aspe La legendaria presentadora llegó al más reciente show de La mesa caliente (Telemundo) con este look de pantalón corto azul pastel y blusa de una sola manga. Mientras que la joven presentadora optó por un coqueto set de minifalda y top strapless. ¡Bellas! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Camila Cabello Camila Cabello, look del dia Credit: Dia Dipasupil/Getty Images La cantante acaparó miradas con este vestido de cuero que le sentaba de maravilla a su figura. 4 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Quedamos fascinadas con este sexy y coqueto conjunto a cuadros que hizo que la presentadora luciera como adolescente. 5 de 9 Ver Todo Hailey Bieber Hailey Bieber, look del dia Captamos a la modelo en las calles de Los Ángeles mostrando su tonificado abdomen con este look de pantalón de tiro bajo, camiseta blanca cropped y chaleco. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images La artista acaparó miradas con este look de falda midi estampada, top crema de cuello alto, botas a la rodilla y abrigo con flecos. 7 de 9 Ver Todo Jessica Biel jessica Biel, look del dia Credit: Vivien Killilea/Getty Images for SiriusXM) La actriz lució regia con este conjunto pantalón y blusa de seda. 8 de 9 Ver Todo Ninel Conde Ninel Conde, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy La cantante llegó a los estudios del programa Hoy (Televia) con este sexy modelito rojo con de lentejuelas con transparencias. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

