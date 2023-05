El accidente de Giselle Blondet con su vestido en pleno evento de los Billboard Mujeres Latinas en la Música La conductora compartió los detalles del percance sufrido a través de las redes sociales. "Yo tuve que grabar esto porque de verdad las cosas que le pasan a uno son como de película". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet en Billboard Mujeres Latinas | Credit: Rich Polk/Billboard via Getty Images Con Ivy Queen y Jacky Bracamontes como anfitrionas, el pasado sábado tuvo lugar en el Watsco Center en Miami el primer evento Mujeres Latinas en la Música, un especial musical de dos horas que celebró "a las artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música" y en el que Shakira fue homenajeada como 'Mujer del año'. Al evento, que fue transmitido este domingo por Telemundo, acudieron reconocidas estrellas de la música como Ana Gabriel o Thalía, pero también numerosos rostros de la pantalla de la cadena. Una de las que no faltó a esta gran cita musical fue Giselle Blondet, anfitriona del programa La mesa caliente (Telemundo), quien deslumbró a todos con su look. Giselle Blondet Giselle Blondet en Billboard Mujeres Latinas | Credit: John Parra/WireImage Mientras disfrutaba entre el público del espectáculo, la presentadora, actriz y empresaria de origen puertorriqueño sufrió un pequeño accidente con su vestido que la llevó a pasar un momento de esos de 'tierra trágame' por la incomodidad de la situación. Giselle Blondet en Billboard Mujeres Latinas Giselle Blondet en Billboard Mujeres Latinas | Credit: GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images "He tenido un pequeño problema, se me ha roto la cremallera y estoy aquí en medio del show, ¿qué hago?", se grabó Blondet desde el evento tras el percance sufrido. Giselle Blondet Credit: Facebook Giselle Blondet A pesar de que no fue un momento nada agradable para ella, la presentadora decidió tomárselo con humor y quiso grabarlo todo para posteriormente compartirlo con sus seguidores. "Yo tuve que grabar esto porque de verdad las cosas que le pasan a uno son como de película", aseveró Giselle junto a un video que publicó este domingo desde su página de Facebook. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora, quien supera el millón de seguidores en Instagram, tuvo que ausentarse unos minutos del evento para poder solucionar su problemita. Mira el video "Yo no he comido nada, te lo juro", bromeó mientras le cosían la rotura de su vestido. "Tú te imaginas que esto se me hubiera abierto en el escenario, nada yo me río y sigo para adelante, pero hubiera sido, digamos, diferente", aseveró Blondet entre risas.

