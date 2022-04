Gisella Aboumrad, actriz de La suerte de Loli, muestra cómo luce después de perder 120 libras Hace menos de un año que la actriz mexicana se hizo la cirugía de manga gástrica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El bypass gástrico se ha convertido en una de las operaciones más populares en los últimos años. Y es que este es uno de los procedimientos más efectivos para las personas que tienen sobrepeso. De hecho, ya son varias las celebridades que han tomado la decisión de hacerse esta operación que, sin duda, les ha cambiado la vida. Por eso, muchas más, no solo famosas, se animan a pasar por este proceso, que, si bien no es fácil, vale muchísimo la pena, especialmente por la salud. Por eso la actriz Gisella Aboumrad decidió dar el paso y someterse a esta cirugía en Bogotá, Colombia, en el verano del 2021. Desde entonces la vida de la actriz mexicana de la novela La suerte de Loli ha cambiado muchísimo y eso no solo se refleja en su salud, sino también en su figura. En tan solo diez meses, Aboumrad ya ha bajado 120 libras y luce completamente diferente. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz mostró cómo lucía su figura antes de la cirugía, y lo delgada que luce ahora. Eso sí, en estos meses, Aboumrad no solo ha cambiado la forma en que se alimenta, sino también que ha incorporado en su vida una fuerte y completa rutina de ejercicios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gisella Aboumrad nueva figura Credit: Instagram Gisella Aboumrad nueva figura Credit: Instagram Tal y como la vemos en las redes, la actriz mexicana está superenfocada en su cambio físico y a menudo publica videos haciendo ejercicios. Si sigue así, en unos cuantos meses más, Aboumrad estará irreconocible.

