La braquioplastia fue uno de los procedimientos que se realizó. "Me recortaron bastante piel de los brazos. Había demasiada piel suelta", detalla Gisella. También le recortaron "una gran cantidad de piel suelta" que tenía en el abdomen bajo (abdominoplastia) y le hicieron una reconstrucción mamaria con implantes. "Yo no quería ponerme un implante desde un principio, sin embargo, hablando con la doctora y haciendo las medidas de cuánto mide mi espalda, mi cintura, mis caderas me dijo que no tenía suficiente tejido para trabajar, entonces me sugirió poner implantes de silicona en forma de gota detrás del músculo, y eso fue lo que se hizo".

Me siento bastante bien en lo que cabe tomando en cuenta que era una cirugía mayor. Básicamente es un proceso de amor a mí misma, de paciencia a mí misma, de recuperación, también de domar un poco a la Gisella que siempre quiere estar haciendo cosas, porque se requiere mucho tiempo para la recuperación, es decir, tiempo de descanso, tiempo de no pensar en nada más que la recuperación y es complicado para una persona como yo que siempre está activa y en movimiento. Emocionalmente me siento tranquila, obviamente hay subidas y bajadas emocionales, pero en general me siento bien.

Creo que yo soy la misma persona, con más experiencia, con más amor a mí misma, con más disciplina, con más perseverancia. El regalo más grande que me dio el doctor Pacheco de haberme realizado mi cirugía bariátrica y haber cambiado mi vida es algo que yo no tengo palabras porque mucha gente dice que es la cirugía de la felicidad. Para mí no lo es. Para mí es una cirugía que te ayuda a demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz, de lo que eres capaz de lograr cuando tienes la ayuda de fuera. A veces nos negamos nosotros como seres humanos el hecho de que necesitamos pedir ayuda, pero sobre todo porque a veces el sistema de salud es gordófobo. El sistema de salud te señala cuando tú llegas a un médico que no es tu médico de confianza o un médico especialista y le señalas que tienes algún tipo de padecimiento y te dicen 'es porque estás gordo, baja de peso'. Pero no es por ese lado, es un tema muchísimo más delicado porque involucra los sentimientos de las personas. Gracias a Dios en este momento ya hay una apertura más grande en la que la gente se da cuenta que ser delgado no es ser saludable y ser gordo no es necesariamente significado de estar enfermo, sin embargo, el sobrepeso te puede llevar a tener enfermedades que te pueden llevar a la muerte y yo llegué a la cirugía con un índice de masa corporal extremadamente alto y con prediabetes. Una persona de mi edad con prediabetes lo único que puede salir de ahí es algo malo. En estos últimos casi 2 años que han pasado de mi cirugía bariátrica me he demostrado que soy una persona más fuerte, que soy una persona más disciplinada, que soy una persona que valora muchísimo más su salud y que antes de cualquier tema de imagen o de lo que la gente pueda decir de mí yo sé que soy una persona valiente, que soy una persona que lucha por lo que quiere y que no se deja vencer, incluso aunque tenga gente al lado que le diga que está haciendo lo incorrecto.