Gisele Bündchen impacta con su propio vestido de la venganza En su primera alfombra sin Tom Brady, la modelo maravilló con esta prenda dorada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de 13 años de matrimonio y de convertirse en padres de dos hijos, Tom Brady y Gisele Bündchen anunciaron su separación en octubre de este año. Para un evento de joyería en Brasil, su país natal de, la supermodelo hizo una declaración impactante con un vestido dorado para su primer evento de alfombra roja después del divorcio. Siguiendo los pasos de celebridades como la princesa Diana que han llevado trajes espectaculares para dejar atrás a su ex, Gisele optó por un traje dorado de recortes que la hizo lucir como toda una diosa. La pieza fue confeccionada por Reinaldo Lourenço, un diseñador brazileño, y estuvo perfecta para el evento que celebró el 60 aniversario de Vivara, la marca de joyas que representa Gisele. En un video compartido por Vivara en sus redes sociales, vimos a Gisele más bella que nunca con este look y disfrutando de una noche glamorosa. Por supuesto, complementó el look con un collar y aretes colgantes de la marca. La modelo de Victoria's Secret dijo sobre su divorcio que su "prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos a quienes amo con todo mi corazón". Gisele Bundchen, Tom Brady Gisele Bundchen y Tom Brady en la Gala del Met en el 2019. | Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Sin embargo, algunos comentan que ella ya no estaba feliz en el matrimonio. "[Gisele] estuvo molesta por mucho tiempo y aún es difícil, pero siente que necesita seguir adelante", comentó una fuente a People a principios de octubre. "No cree que su matrimonio se pueda reparar".

