Gisele Bündchen deja a todos boquiabiertos con un traje de baño de la venganza La brasileña regresa al mundo del modelaje tres meses después de finalizar su divorcio con Tom Brady. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de 13 años de matrimonio y de convertirse en padres de dos hijos, Tom Brady y Gisele Bündchen anunciaron su separación en octubre del 2022. Ahora, está claro que la supermodelo está súper enfocada en su carrera y a sus 42 años, está más bella y con mejor figura que nunca. El martes, captamos a Bündchen modelando con un bañador rosa que mostró su cuerpo tonificado. Gisele bunchen Credit: Backgrid/The Grosby Group La pieza de Chanel sin espalda, con el acolchado característico de la casa de moda y un delicado logotipo de doble C en el busto, parece ser su versión del famoso vestido de la venganza. En estos momentos, la mamá de dos hijos está trabajando en un megaproyecto de moda que ha estado filmando en Miami y aunque sigue sin revelar los detalles, estamos seguras que pronto estará en boca de todos. Gisele bunchen Credit: Backgrid/The Grosby Group Una fuente cercana a Gisele le contó a PEOPLE que una de las principales prioridades de Bündchen desde que finalizó su divorcio de Tom Brady el 28 de octubre ha sido volver al ritmo de trabajo. "Está ocupada y se siente feliz y más estable que en mucho tiempo", compartió la fuente, agregando que todo eso es gracias a su "sentido de renovación, nueva energía y una feliz perspectiva de futuro". Y como era de esperar, ya lo ha logrado: protagonizó la última campaña Louis Vuitton, posando topless con jeans mientras enseñaba la nueva colección de bolsos.

