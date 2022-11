¡Omg! Gisele Bündchen luce irreconocible durante sus vacaciones en Costa Rica Unas semanas después de que anunciara su separación de Tom Brady, la modelo se fue de vacaciones con sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las últimas décadas han habido muchas modelos que han dejado un gran legado en la industria y que siempre serán recordadas. Sin duda, una de esas modelos icónicas es Gisele Bündchen y por muchas razones. La modelo brasileña goza de una belleza incomparable y durante muchos años fue imagen de algunas de las marcas más prestigiosas del mundo. Eso sí, no se puede negar que una de las cosas que más recordamos de ella es su trabajo con Victoria's Secret, en especial cuando desfilaba en el icónico show de la marca. No cabe duda de que Bündchen fue uno de los ángeles de Victoria más populares. Si bien aún sigue vigente como modelo, ese tiempo de modelar ropa interior para dicha compañía ya quedó atrás. En las últimas semanas la brasileña ha estado en boca de todos y no precisamente por su carrera. Y es que resulta que su matrimonio con el futbolista Tom Brady llegó a su fin. Desde que la pareja anunció su separación son muchos los rumores que han surgido acerca del motivo que los obligó a poner fin a su matrimonio y por lo tanto Bündchen había estado bajo perfil. Eso, hasta ahora que los paparazzis la fotografiaron mientras disfrutaba de unos días de descanso en Costa Rica junto a sus hijos y la verdad luce muy diferente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que al ver las imágenes nos quedamos boquiabiertos porque la modelo luce como otra persona. Si bien es cierto que está de vacaciones y no necesita mucho glamour, nos sorprendió ver que lucía desarreglada y con dos o tres libras de más. Como estaba en la playa, llevaba el cabello al descuido y no tenía ni una gota de maquillaje y por eso lucía muy diferente a como estamos acostumbrados a verla. Gisele Bundchen Credit: Backgrid/The Grosby Group; Getty Images Gisele Bundchen Gisele Bundchen | Credit: Backgrid/The Grosby Group Gisele Bundchen Credit: Getty Images Gisele Bundchen Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala Gisele Bundchen | Credit: George Pimentel/Getty Images Lo que no se puede negar es que con o sin maquillaje y con unas libritas de más, Bündchen sigue luciendo muy hermosa. Esperamos que Costa Rica le de tranquilidad y paz, y que pueda enfrentar con fuerza y valentía esta inesperada separación del padre de sus hijos. ¡Suerte Gisele!

