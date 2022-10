En medio de rumores de divorcio, Gisele Bündchen modifica un tatuaje que luce en honor a su esposo La supermodelo brasileña ha sido vista sin su anillo de casada y con el tatuaje que lleva en el tobillo transformado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La supermodelo brasileña Gisele Bündchen está protagonizando numerosos titulares en los últimos meses, pero no por razones muy agradables. Según reportó el medio estadounidense Page Six, la top podría haber contratado abogados expertos en divorcio para separarse oficialmente de su esposo, el jugador de futbol americano Tom Brady, padre de sus dos hijos. "No creo que haya una reconciliación ahora. Ambos tienen abogados y están mirando lo que significaría esta ruptura, lo que cada uno obtendrá y cómo serán las finanzas", declaró una fuente al citado medio de comunicación. Gisele Bundchen cambia su tatuaje divorcio Credit: Instagram Desde el momento en el que surgieron los primeros rumores, la maniquí de 43 años está en el ojo del huracán y todo lo que hace se mira con lupa. Por eso a todos les ha llamado poderosamente la atención que en este turbulento momento de su vida, la modelo haya decidido cambiar uno de sus tatuajes más icónicos y conocidos. Las marcas sobre la piel diseñadas para durar para siempre a menudo son recuerdos de momentos importantes de nuestras vidas y modificarlos puede simbolizar que ya no deseamos tener ese recuerdo, como le ocurrió recientemente a Sylvester Stallone. Precisamente, Bündchen fue vista con la nueva tinta el día que visitó un edificio lleno de oficinas de abogados en Miami, sin alianza de bodas y en chancletas. Gisele Bundchen cambia su tatuaje divorcio Credit: Stickman/Bauer-Griffin/GC Images Hasta ahora, lucía en su tobillo derecho una media luna rodeada por tres estrellas que podrían simbolizar sus hijos. El ángel de Victoria's Secret comparte con el futbolista dos hijos, Benjamin Rein, de 12 años y Vivian Lake, de 9. Y con la pareja convive también Jack, de 15, hijo de Brady y su ex, la actriz Bridget Moynahan, a quien Bündchen ha tratado siempre como si fuera suyo. Ahora, la también empresaria ha transformado la luna en un árbol, cuyas ramas se curvan alrededor de las estrellas, rodeándolas. La transformación de la planta incluso nos recuerda a una mujer de perfil. Gisele Bundchen cambia su tatuaje divorcio Credit: Mega/The Grosby Group No es el único tatuaje relacionado con el cielo que la modelo lleva en honor a un familiar. En su muñeca izquierda lleva una estrella en honor a su abuela, quien falleció cuando la brasileña era joven. Gisele Bundchen cambia su tatuaje divorcio Credit: Evan Agostini/Getty Images Si la media luna estaba hecha en honor a su todavía esposo, entendemos que no quisiera mantenerla como recuerdo, pues la estrella de las pasarelas ha sido rápida en librarse de otros símbolos relacionados con su matrimonio, como su anillo de casada que ya ha dejado en casa en sus últimas apariciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según varias fuentes, la espectacular maniquí no cree que su matrimonio de 13 años tenga arreglo, y tras un largo tiempo pasándolo mal y pensando en una solución, ella ha tomado la determinación de divorciarse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image En medio de rumores de divorcio, Gisele Bündchen modifica un tatuaje que luce en honor a su esposo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.