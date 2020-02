Giorgio Armani cancela su desfile en Milán por culpa del coronavirus By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde hace unos días la importante Semana de la moda de Milán se estaba llevando a cabo con mucho éxito en dicha ciudad italiana y lo decimos en pasado porque justo en su último día, hubo un giro inesperado que ha cambiado el giro de muchos de los desfiles. Como ya sabemos, el coronavirus empezó en Wuhan, China y se ha ido expandiendo a otras ciudades de Asia y Estados Unidos. Pero hace unos días también llegó a Italia dónde ya reportan a seis muertos y más de 200 infectados. Por eso, los diferentes diseñadores que se disponían a presentar sus colecciones en el importante evento de moda tuvieron que hacer cambios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta debido a la alarma que han causado las muertes y los nuevos casos de contagio, algunos eventos, incluyendo el desfile de Michael Kors, fueron cancelados este fin de semana y aunque otros shows, como el de Dolce & Gabbana y el de Hugo Boss, sí fueron llevados a cabo, Giorgio Armani tomó una drástica decisión. El prestigioso artista italiano decidió cancelar la presentación de su nueva colección, pautada para el domingo a las 4 p.m., pero en vez de empacar e irse a casa, decidió presentar sus diseños en el mismo lugar dónde lo tenía pautado desde el principio, pero lo hizo sin público. “El show será presentado a puerta cerrada debido a los recientes casos de coronavirus en Italia. [Será] transmitido en vivo en un teatro vacío en el website de Armani, por lo tanto, por favor no asistan al show”, anunció el diseñador mediante un comunicado. “Esta decisión fue tomada para proteger el bienestar de todos los invitados evitando que estén en lugares donde hay aglomeración de personas”. Hoy empieza la Semana de la moda de París y falta por ver si al igual que en Milán, algunos de los shows son cancelados o si la asistencia será mínima. Advertisement

Close Share options

Close View image Giorgio Armani cancela su desfile en Milán por culpa del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.