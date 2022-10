Gina Rodríguez presume su pancita de embarazo y comparte sus productos premamá favoritos La actriz está de viaje romántico con su esposo y ha compartido artísticas imágenes de su incipiente embarazo. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gina Rodríguez está con el modo "futura mamá" activado y al máximo nivel. La estrella de Jane the Virgin compartió la feliz noticia el pasado julio, el día de su 38 cumpleaños, a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram. En él, la actriz posa con su esposo Joe LoCicero en diferentes paisajes y al final muestra a cámara un test de embarazo positivo. La pareja se encuentra realizando un romántico viaje por Italia antes de que llegue su bebé el próximo enero y Rodríguez aprovechó para mostrar su incipiente pancita. "BabyMoon en el Castillo de Casole" escribió en una de sus historias sobre una fotografía que captura la silueta de su embarazo mientras besa a su esposo en lo que parece su habitación en un hotel de lujo en la Toscana. Gina Rodriguez Credit: Gina Rodriguez/Instagram En la primera parte de su viaje, la actriz de raíces puertorriqueñas y su marido están recorriendo esta región italiana famosa por sus viñedos y sus paisajes de ensueño. También visitaron Roma, desde compartió una composición con varias polaroids donde posa junto a una ventana abrazando su tripa. Gina Rodriguez Credit: Gina Rodriguez/Instagram La protagonista de Lost Ollie compartió con People Chica detalles de cómo ella y su esposo quieren criar a su hijo con lo mejor de la mezcla de culturas que les rodean. En septiembre, Rodríguez presentó una colaboración con Amazon y su iniciativa Launchpad, con la que apoyan a pequeños comercios y la revista People aprovechó para interesarse por sus productos favoritos ahora que está embarazada. Gina Rodriguez pancita embarazo productos belleza Credit: Cortesía Manteca de karité batida y sin refinar, con aroma a vainilla, de Mother's Shea. $8.99. amazon.com Con 7 meses de embarazo, la estrella ama los suaves sostenes elásticos que se adaptan a sus crecientes curvas o pantalones de ciclista. En cuanto a belleza, ha mantenido algunos de sus preferidos hasta el momento, como una manteca de karité, y ha añadido algunos más específicos, como un aceite para el vientre. Gina Rodriguez pancita embarazo productos belleza Credit: Cortesía Aceite para el vientre, de Pipette. $17.99. amazon.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo estrías, tengo celulitis", declaró Rodríguez a la publicación. No es algo que trata de prevenir o evitar, pero el crecimiento de la tripa y la tensión de la piel, duele un poco y pica, así que este aceite y la manteca de karate me ayudan un montón". Gina Rodriguez pancita embarazo productos belleza Credit: Cortesía Crema orgánica para los pezones, de Earth Mama. $12.59. amazon.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gina Rodríguez presume su pancita de embarazo y comparte sus productos premamá favoritos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.