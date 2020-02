La mamá de Gigi y Bella Hadid desfiló junto a ellas en un desfile de moda en París Es la primera vez que madre e hijas modelan en el mismo desfile. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Gigi y Bella Hadid son dos de las modelos más populares y prestigiosas del momento. Hace unos años las hermosas jóvenes entraron al mundo del modelaje con el pie derecho, cautivando a los mejores diseñadores del mundo y convirtiéndose en dos de las modelos mejor pagadas. Pero las chicas no son las únicas de la familia que se dedican a esta carrera, ya que su hermano Anwar también se dedica a lo mismo. Esa belleza y ese talento tanto para la pasarela como en las campañas publicitarias la heredaron de su mamá Yolanda Hadid, quien en los 80 y 90 fue una reconocida modelo y durante la Semana de la moda de París recordó época en las pasarelas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que la mamá de los Hadid cautivó a los presentes en el show de la marca Off-White cuando salió ataviada con un pantalón negro, chaqueta blanca pintada, croptop blanco, lentes de sol y un bolso oversized, demostrando que sigue siendo una experta caminando en una pasarela. Lo mejor de todo es que en el mismo desfile también participaron sus dos hijas, algo que la legendaria modelo catalogó como una experiencia única. “Una experiencia irreal estar devuelta en la pasarela después de 30 años y con mis chicas”, escribió la matriarca de la familia junto a una foto de dicho desfile que publicó en su cuenta de Instagram. “Gracias Vigil Abloh por tenerme. La pasé increíble. Aprecio mucho tu mente brillante y a ti”. Image zoom Image zoom Para Yolanda, quien ha estado acompañando a sus hijas durante la Semana de la moda de Nueva York, Milán y París, este desfile significa mucho no solo porque estuvo acompañada por sus hijas, sino fue solo hace unos meses que anunció que su enfermedad de Lyme estaba en remisión después de siete años de lucha. Advertisement

