Gigi Hadid deja atrás el cabello oscuro y vuelve a ser rubia La supermodelo regresó a sus raíces con este llamativo tono rubio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al parecer el pelo de las famosas es mucho más resistente que el de todas nosotras. Y es que es increíble cómo sin pensarlo dos veces se cambian el color o el estilo de su melena. Si bien en muchas ocasiones lo hacen porque el trabajo se lo exige. Recientemente Ximena Duque dejó atrás su color oscuro para volver al tono rubio que le queda tan bien. Ahora otra famosa le siguió los pasos. Hablamos de la supermodelo Gigi Hadid, el año pasado sorprendió a todos a mostrar un look de cabello mucho más oscuro, y ahora acaba de dejar atrás ese look para entrar nuevamente al club de las rubias. Las fotos de su nuevo look, el que al parecer se hizo para realizar la nueva campaña de Maybelline, marca de la que hace unos años es embajadora. Las fotos de su nueva imagen las publicó la estilista Elizabeth Sulcer, quien creó los looks de dicha campaña realizada en la ciudad de Nueva York. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la foto, Hadid aparece con un top negro, conjunto rosado pastel de pantalón y chaqueta, ondas sueltas en su larga melena y un maquillaje supernatural. Lo cierto es que ya sea con el cabello marrón oscuro, rojo o rubio, la modelo siempre luce espectacular.

