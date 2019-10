Gigi Hadid se armó de valor y sacó a una intrusa de la pasarela de Chanel El desfile se llevó a cabo este martes en el marco de la Semana de la moda de París. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Semana de la moda de París ya casi llega a su final y como cada año, los diseñadores más prestigiosos presentaron sus colecciones para la temporada de primavera/verano 2020. Hemos visto las fabulosas colecciones de Valentino, Giambattista Valli, Balmain, Christian Dior y por supuesto Chanel. Fue precisamente durante el desfile de Chanel dónde las cosas se pusieron un poco incómodas y digamos que peligrosas. Pero gracias a la rápida intervención de Gigi Hadid, las cosas no pasaron a mayores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que cuando terminaba el show, llevado a cabo en el Grand Palais en un escenario que replicaba una terraza de dicha ciudad, y las modelos se disponían a hacer su pasarela final, la comediante y vloguera francesa Marie Benoliel, mejor conocida como Marie S’Infiltre, se atrevió a subir a la pasarela y unirse a las modelos. La joven, quien estaba vestido muy al estilo Chanel, con un look blanco y negro, y un sombrero, empezó a caminar como una modelo más y aunque algunos miembros de la seguridad se dieron cuenta, no se les hizo tan fácil llegar hasta ella rápidamente. Pero, ¿quién necesita seguridad cuando Hadid está en el lugar? Y es que cuando la intrusa se disponía a salir de la pasarela, Hadid ni corta ni perezosa le cortó el paso y hasta la agarró de los brazos para que no se escapara. Image zoom Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Image zoom Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images En un momento de tensión durante el desfile, dónde hasta la propia Cardi B se sintió insegura, Hadid decidió tomar acción y como la seguridad nunca llegó, después de intercambiar algunas palabras con la comediante, ella misma la sacó de la pasarela. Ahora ese increíble momento se está volviendo viral y no es para menos. ¡Qué valiente Gigi! Advertisement EDIT POST

