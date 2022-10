El look del día - octubre 26, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gigi Hadid Credit: Backgrid/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Lupita Nyong'o, Gigi Hadid y Karla Martínez son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Blanca Suárez Blanca Suarez Credit: Aldara Zarraoa/Getty Images Con este moderno y llamativo look llegó la actriz española a la premier de su nuevo proyecto. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Charlize Theron Charlize Theron Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz llegando al estudio del show de Jimmy Fallon con este look de falda azul royal de cuero, suéter oversized y sandalias negras atadas al tobillo. 2 de 9 Ver Todo Gal Gadot Gal Gadot Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz llegó a un evento ataviada con este vestido con estampado animal que le quedaba increíble. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gigi Hadid Gigi Hadid Credit: Backgrid/The Grosby Group Nos encantó este conjunto de terciopelo de pantalón y chaqueta que la modelo combinó con una camisa blanca, zapatos de punta y un bolso marrón. Este set es perfecto para los días festivos. 4 de 9 Ver Todo Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Regia lució la actriz y empresaria con este fabuloso vestido a rayas de un solo hombro con cutout y abertura frontal. 5 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Qué cool está este conjunto de mezclilla que portó la presentadora mexicana. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lili Reinhart Lili Reinhart Credit: Jon Kopaloff/Getty Images for Max Mara La actriz deslumbró con este look que dejaba ver su increíble figura. 7 de 9 Ver Todo Lupita Nyong'o Lupita Nyong'o Credit: Rodin Eckenroth/Getty Images for Neiman Marcus Vimos a la actriz en un evento en Hollywood con este set azul real, que complementó con un crop top y un moderno bolso. 8 de 9 Ver Todo Tessa Thompson Tessa Thompson Credit: Rodin Eckenroth/Getty Images for Neiman Marcus Al mismo evento llegó Thompson con un pantalón negro de talle alto, que complementó con una chaqueta del mismo color y un crop top. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

