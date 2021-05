El accesorio juguetón para el teléfono que les fascina a las famosas ¿Qué es el String Ting? Entérate de la tendencia que estamos viendo en el Instagram de todas las estrellas Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las tendencias más populares de los años 2000 están regresando y hemos visto a muchas celebridades luciendo la moda en colores vivos, pantalones a la cadera y peinados coquetos. Este resurgir se debe en parte a los jóvenes en TikTok, que aman el estilo que usaban las famosas como Jennifer López y Beyoncé al principio del siglo. Han nombrado esta estética y2k y veremos a muchas uniéndose a la tendencia este verano. Entre las que les encanta esta moda cuentan Kendall Jenner, Dua Lipa, Miley Cyrus, Gigi Hadid y muchas más. Todas están luciendo el mismo accesorio inspirado en la época. En sus selfies que han compartido en Instagram y por la calle, todas están usando una pulsera de la marca String Ting en sus teléfonos. Este accesorio tan codiciado tiene todo lo práctico de un asa con el look de una pulsera de cuentas. Todos los diseños inspirados en esta moda y2k son bien coloridos y juguetones además acentuarán la funda de tu móvil. Su creadora Rachel Steed-Middleton se inspiró en las pulseras que creó con sus hijas durante la pandemia y ahora fabrica cada una de estas piezas a mano con su equipo en Londres. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Gigi Hadid String Ting tendencia Credit: Raymond Hall/GC Images Los precios de las pulseras varían ente $50 y $216 y se pueden comprar en stringting.com. La marca también tiene cadenas para las gafas y mascarillas que se han agotado por ser tan populares.

