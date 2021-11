Tienes que ver cómo luce Gigi Hadid con flequillos La guapa modelo luce increíble con su nuevo look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al parecer el pelo de las famosas es mucho más resistente que el de todas nosotras. Y es que es increíble cómo sin pensarlo dos veces se cambian el color o el estilo de su melena. Sabemos que muchas veces lo hacen porque el trabajo se lo exige, tal y como le pasó a Catherine Siachoque, quien tuve que cortarse su largo cabello para darle vida a un nuevo personaje. Eso si, otras veces, lo hacen por puro capricho o ganas de cambiar. Una de esas famosas que siempre nos sorprende con sus cambios, es Gigi Hadid, quien hace un tiempo dejó atrás su hermosa cabellera rubia para llevar un tono más oscuro, y ahora vuelve a sorprender a sus seguidores al cambiar de look nuevamente. Esta vez la popular modelo publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece con flequillos que les llegan casi a los ojos, por su puesto sin taparlos. En el pie de la foto, Hadid no se refirió a su nuevo look, sino a la nueva colección de diseñador que pronto lanzará H&M, esta vez con el diseñador IB Kamara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuevo, nuevo de H&M y IB Kamara. Felicidades", escribió Hadid junto a la imagen. "[La colección] sale [al mercado] globalmente el 9 de diciembre, y en Estados Unidos y Canadá, el 16". Ahora solo nos queda esperar si este nuevo look lo logró gracias a una peluca, a extensiones o si en realidad se cortó el flequillo. Ya sea temporal o parte de su nuevo look, lo cierto es que le queda de maravilla. ¿Te gusta cómo le quedan los flequillos a la modelo?

