Así de espectacular luce Gigi Hadid en las primeras fotos en que muestra su embarazo Esta es la primera vez que la modelo muestra su ya avanzado embarazo Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Gigi Hadid es una de las modelos más populares, talentosas y queridas de esta generación, y no es para menos. La joven ha engalanado las portadas de las revistas más prestigiosas del mundo, ha participado en las campañas publicitarias más importantes y además, cada año camina por las pasarelas de los diseñadores más exitosos. Pero nada de eso se compara a la hermosa etapa que Hadid está viviendo en este momento. La modelo está embarazada de su primer hijo junto al cantante Zayn Malik, y precisamente hoy le dio una grata sorpresa a sus millones de seguidores en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que desde que anunció que estaba embarazada, la modelo no había mostrado su barriga. De hecho, había estado bastante alejada de las redes hasta que hace unas semanas hizo un en vivo en su cuenta de Instagram. En ese momento fue muy difícil notar su embarazo, pero por suerte, Hadid complació a sus fanáticos publicando unas espectaculares fotos en las que la protagonista es su barriga. “Un ángel está creciendo”, escribió Hadid junto a la primera, de varias fotos, que hace unas horas publicó en su cuenta, en la que aparece luciendo un vestido blanco largo y transparente que deja ver perfectamente lo avanzado que está su embarazo. Aunque esta imagen está en blanco y negro, se puede apreciar que la modelo lleva un hermoso maquillaje en el que resaltan los ojos smokey. En la segunda publicación, en la que hay dos fotos, la modelo aparece sin ropa interior y luciendo otro vestido transparente con mangas acampanadas, con el que también se puede apreciar perfectamente su hermosa barriga. “Apreciando este momento”, escribió la joven de 25 años en otra de las publicaciones. “Aprecio todos el amor y los buenos deseos”. Las hermosas fotos fueron realizadas por los prestigiosos fotógrafos Luigi y Lango. Su maquillaje estuvo a cargo de Erin Parsons y el vestuario por Gabriella Karefa-Johnson.

