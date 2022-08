Gianlucca Vacchi copia a Michelle Renaud y se mete en un balde de agua con hielo El empresario hasta se comió un helado mientras estaba disfrutando de su intenso baño Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos tiempos la terapia del hielo se ha popularizado mucho ya son muchos los artistas que se han animado a incluir este método en su vida. Eso sí, no se puede negar que la que más ha tomado en serie esta forma de terapia es Michelle Renaud. La actriz se ha vuelto toda una experta y es una de las que más permanece metida en el hielo gracias a los conocimientos que ha obtenido de Win Hof, uno de los pioneros en esta disciplina. "Vean como te mantiene tonificado el abdomen, te ayuda a bajar grasa, te ayuda a quitar celulitis", comentó en su momento la actriz. "Cuando te metes a los hielos te estás congelando y el cuerpo entra en un shock. Quita toda la sangre de las extremidades y la manda a los órganos para que sobrevivan. Eso es como un shock de vida para los órganos, los activa, los. Te ayuda [con] la piel, te ayuda a todo lo físico. Te recompone el músculo, te lo regenera. Te ayuda a evitar la angustia, el estrés". Renaud ha inspirado a muchos de sus compañeros, entre ellos a Galilea Montijo y ahora, al parecer también a Gianluca Vacci. El empresario publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece metido en un cubo de agua con hielo. Incluso hasta se sumergió como si nada, demostrando que este es uno de sus secretos para mantenerse joven y con mucha energía. "El hielo es vida", escribió en el pie de la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer este intenso método ya es parte de su vida porque no solo lo hace sin mucho esfuerzo y sin quejarse, sino que también subió otro video en el que volvió a sumergirse y hasta se comió un helado estando dentro del hielo. ¡Qué valiente! Los elogios por su valentía no se hicieron esperar y hasta su pareja Shannon Fonseca se mostró interesada y le expresó que también lo quiere hacer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gianlucca Vacchi copia a Michelle Renaud y se mete en un balde de agua con hielo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.