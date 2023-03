Gerard Piqué explota contra fotógrafo durante persecución: "Me insultaban" El colaborador de El gordo y la flaca, Jordi Martín, compartió las imágenes donde el deportista y Clara Chía reaccionan a su seguimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que saltara la noticia de la separación de Gerard Piqué y Shakira, el fotógrafo Jordi Martín no ha cesado en cubrir los movimientos de ambos. Mientras la cantante se mantiene comprensiva con el trabajo del paparazzi español, su ex parece estar cansado de tanta persecución. Esta semana, Martin aseguraba que casi era atropellado por Piqué durante una de sus coberturas callejeras mientras se encontraba con Clara Chía. Desde el programa de El gordo y la flaca, el reportero mostró las imágenes que captó de la pareja dirigiéndose a él con gestos desagradables. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: The Grosby Group La escena es de película de ciencia ficción ya que se produjo con ambos dentro de sus coches y en plena carretera mientras conducían. Martín, desde su ventanilla, seguía preguntándole por la canción nueva de Shakira y la supuesta abogada con la que podría haber tenido un desliz. "Ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas", dijo de las reacciones de la pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según contó más tarde para el show de Univision, además de esta explosión en plena calle contra él, Piqué también le hizo una llamada posteriormente donde le dijo de todo menos bonito. "Me llamó diciéndome hasta del mal que voy a morir, por cierto, esta no es la primera vez", contó Jordi a Lili Estefan y Raúl de Molina. Aunque nadie justificó el comportamiento del exfutbolista del Barsa, algunos vieron que esta persecución rozaba el acoso y de ahí que se pusieran nerviosos. Jordi asegura estar cumpliendo su trabajo, pero igual le hizo una petición a la artista. "De corazón le pido a Shakira que esta nueva canción que ha hecho con Manuel Turizo no vaya dedicada a Gerard Piqué porque, el pobre, cada vez que me ve, se muestra alteradísimo", concluyó.

