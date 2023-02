Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen más enamorados que nunca ¡y muy conjuntados! Después del video de Shakira por San Valentín, los tortolitos fueron vistos felices, unidos y con un look muy a juego. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Felices, enamorados ¡y de lo más conjuntados! Así se han dejado ver Gerard Piqué y Clara Chía después de San Valentín. Aunque la pareja evitó compartir nada en redes para evitar crear más revuelo, sobre todo después del video que publicó Shakira, se mostraron encantados y muy unidos. Un usuario de TikTok colgó el video de apenas segundos que pudo captar de la pareja y que demuestra que su relación va viento en popa, a pesar de las posibles indirectas de la cantante colombiana quien se hizo viral con su publicación en el Día del Amor y la Amistad. Clara Chía y Gerard Piqué Clara Chía y Gerard Piqué | Credit: Photo © 2023 Zuma Press/The Grosby Group La intérprete de "Te felicito" eligió la canción "Kill Bill" de SZA: "Puede que mate a mi ex, pero no es la mejor idea", lee una parte de la letra. El video dio la vuelta al mundo y Shakira volvió a ser la protagonista de todos los medios por su broma en esta romántica jornada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de todo, Clara y Piqué lucieron de lo más tranquilos e incluso muy conectados en términos de estilo, siendo el color negro su principal opción. Clara y Gerard Clara y Gerard pasean su amor | Credit: TikTok/Óscar Cáceres Clara y Gerard Clara y Gerard reaparecen | Credit: TikTok/Óscar Cáceres El tiktoker, Óscar Cáceres, fue el encargado de mostrar estas imágenes, tal y como informó el diario La Vanguardia, el cual aseguraba que la parejita acudía a un evento de la Federación Catalana. Agarrados de la mano, lucieron estilosos a la vez que cómodos. Ella optó por una cazadora de piel al más puro estilo roquero que acompañó con un look oscuro, a excepción del bolso, que era rojo. Por su parte, Piqué se dejó ver con deportivas, un sweater ancho y oscuro y un pantalón que, al igual que el de Clara, les daba el toque de elegancia. Una imagen muy casual chic que compaginaron a la perfección.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen más enamorados que nunca ¡y muy conjuntados!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.