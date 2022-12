El look del día – diciembre 12, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería geraldine bazan Credit: IG/ Geraldine Bazan Jennifer López, Marjorie de Sousa y Geraldine Bazán son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Marjorie de Sousa Marjorie De Sousa Credit: IG/ Marjorie de Sousa Regia lució durante la velada a la Virgen de Guadalupe con esta propuesta rosa adornada con flores del diseñador Mitzy. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Geraldine Bazán geraldine bazan Credit: IG/ Geraldine Bazan Disfrutó de un paseo con su hija Alexa Miranda vistiendo un conjunto metálico muy sensual y botas altas. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer López, Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Junto a Ben Affleck, la estrella visitó un Starbucks llevando un atuendo cómodo y casual de pantalones anchos y un suéter de Valentino. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andrea Meza Andrea Meza, look del día Credit: IG/ Andrea Meza ¡Qué guapa! Nos sigue maravillando la exmiss Universo en el set de Hoy Día, ahora con un vestido asimétrico con un lazo al hombro elegido por la estilista Denise del Pino. 4 de 9 Ver Todo Amara La Negra amara la negra Credit: IG/Amara la Negra La mamá de Sumajestad y Sualteza impactó con este conjunto rosa y amarillo y su cabello al natural. 5 de 9 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: IG/ Ana Patricia Gamez Junto a Rafael Araneda, la presentadora lució radiante con un vestido rojo vaporoso de su propia tienda, Beashion Boutique. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karina Banda Karina Banda Credit: IG/ Karina Banda Modeló un look invernal de suéter a rayas y leggings moldeadoras de su propia marca, Ave Concept. 7 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Backgrid/The Grosby Group Para asistir al cumpleaños de una amiga, la actriz eligió una gabardina chic de cuero rojo sobre un atuendo negro. 8 de 9 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez Credit: Backgrid/The Grosby Group Muy coqueta y juvenil lució la actriz con este atuendo fucsia monocromático de suéter oversized, medias opacas y plataformas impresionantes. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

