Geraldine Bazán sorprende con un renovado y atrevido cambio de imagen. ¡Este es su total look! La actriz mexicana se atreve con todo en lo que a tendencias se refiere y en esta ocasión dio un paso de lo más acertado con su cabellera. ¡Qué bellezón! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Siempre luce impecable, dentro y fuera de la alfombra roja. Geraldine Bazán es de esas mujeres que le hace frente a la vida y le echa coraje a lo que se presente. También en lo que a moda y belleza se refiere. Nuestra invitada al Festival de People en Español dio un paso más con su cabellera y se atrevió con un look muy sexy y atrevido. En medio de una sesión de fotos, la feliz mamá y protagonista de nuestra portada compartió cómo había quedado su melena mucho más rizada, salvaje, rubia y larga, gracias a unas espectaculares extensiones. El resultado salta a la vista. “Pelo largo y despeinado”, escribe traviesa en su pie de foto. Acostumbrados a verla con un cabello más lacio, más corto y con apenas alguna onda, esta fotografía demuestra que quien apuesta ¡gana! A sus 36 años, la actriz de León la película se encuentra en su mejor momento personal. Su bienestar interior como mamá y mujer se refleja en su físico, más en forma que nunca y cuidado que nunca. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN No ha perdido su esencia de niña tal y como podemos ver en este video de su canal de Youtube donde muestra cómo fue la sesión de fotos para People en Español. Risas y más risas con sus princesas Miranda y Elissa delante del objetivo fueron las grandes protagonistas de este reportaje. Como ella misma dice, son las tres mosqueteras y juntas van hasta el fin del mundo. Geraldine vive también un momento profesional lleno de retos y jugosos proyectos. Por ejemplo, la serie Momentos, en la que también ha ejercido de productora y que próximamente se estrenará en plataformas digitales. ¡Nos encanta verte así! Advertisement EDIT POST

Geraldine Bazán sorprende con un renovado y atrevido cambio de imagen. ¡Este es su total look!

