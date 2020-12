Close

El coqueto look de Geraldine Bazán que la hace lucir como toda una adolescente La falda más bien parece sacada del clóset de su hija mayor Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de su separación de Gabriel Soto, Geraldine Bazán estuvo envuelta en muchos dimes y diretes tanto con el padre de su hija, como con su nueva de este. Pero esos líos ya quedaron atrás y ahora la actriz está más feliz que nunca con sus dos hijas y algunos proyectos en puerta. Esa felicidad también se ve a través de las imágenes que publica en su cuenta de Instagram. Y no solo las que publica junto a sus dos princesas, que ya están enormes, sino también las que publica ataviada con coquetos atuendos o mostrando su esbelta figura. Tal y como las que acaba de subir y que de inmediato le subieron la temperatura a más de uno. “Miami siempre será una ciudad muy importante para mi, viví aquí por muchos años e hice muchos y queridos amigos”, escribió la actriz mexicana en la primera foto que publicó. “Elissa mi hija nació aquí y en mi futuro próximo vendrán más y más increíbles momentos y proyectos. Amo a Miami”. Esta imagen ya tiene casi 50.000 me gusta y más de 300 comentarios, muchos elogiando lo bella que luce, otros admirando su atuendo y unos cuantos derrochando amor por ella. Su look, que en realidad la hace lucir como toda una adolescente, incluye una coqueta minifalda blanco y negro con vuelos que podría ser de su hija mayor, un croptop negro que más bien parece un sostén, sexy sandalias atadas al tobillo, un jacket cropped de mezclilla y un bolso rojo de Chanel. Image zoom Image zoom Credit: Fotógrafo Edy Mac/Instagram/Geraldine Bazán Image zoom Credit: Fotógrafo Edy Mac/Instagram/Geraldine Bazán La reacción de sus seguidores fue tan buena, que la guapa rubia decidió publicar dos imágenes más con el mismo atuendo, con el que se pueden apreciar sus tonificadas piernas, al igual que su estómago plano. Sin duda, Bazán ha sabido mantener una figura de lujo y una piel radiante que la hace lucir como la hermana mayor de sus hijas. No sabemos lo que estás haciendo Geraldín, pero queremos el secreto.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El coqueto look de Geraldine Bazán que la hace lucir como toda una adolescente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.