El look del día - julio 10, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Shakira, Karol G, Kim Kardashian y Geraldine Bazán son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Kim Kardashian El look del día Credit: Instagram La estrella de telerrealidad fue la protagonista del desfile Alta Moda de Dolce & Gabbana con este increíble vestido color berenjena de hombros caídos y dramática cola que acompañó con impresionantes joyas y zapatos transparentes en la localidad italiana de Puglia. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira El look del día Credit: Nicolas Gerardin/ Instagram Shakira Con ayuda del estilista Nicolas Bru, quien está detrás del look de sirena de su video Copa vacía, la cantante eligió este top de mezclilla estilo corsé con un pantalón cargo de piel para asistir a las carreras de Fórmula 1 en Silverstone, cerca de Londres. Lentes futuristas y cartera de mano completaron su look. 2 de 8 Ver Todo Geraldine Bazán El look del día Credit: Instagram ¿Así o más sexy? La actriz ha compartido más imágenes de su viaje a Bangkok, donde posó con este pantalón cargo azul metalizado, con un crop top blanco, cubierto por una red de pedrería, botas de plataforma y tacón y joyas de Pandora. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Andrea Meza El look del día Credit: Instagram Disfrutando de sus vacaciones, captamos a la ex Miss Universo en Colombia, con este maxivestido azul con estampado náutico en distintos tonos y falda vaporosa, perfecto para el verano. 4 de 8 Ver Todo Alejandra Espinoza El look del día Credit: Instagram La presentadora disfrutó de un día en familia ataviada con este minivestido amarillo con estampado floral en rojo y rosa y escote cruzado, que combinó con tenis blancos. 5 de 8 Ver Todo Karol G El look del día Credit: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images La colombiana forma parte de la banda sonora de la película Barbie y dijo presente en el estreno de la cinta en Los Ángeles con este sensual top rosado sin espalda, cubierto de cristales, y falda de siuleta sirena con un estampado psicodélico en tonos pastel que nos dejó fascinados. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Margot Robbie El look del día Credit: Frazer Harrison/FilmMagic ¡Lo ha vuelto a hacer! La protagonista de Barbie se está inspirando en looks de la muñeca para su gira de presentación. En esta ocasión le vimos lucir como "Solo in the spotlight", una muñeca de los años 60. Una visión que hizo realidad gracias a Schiaparelli, con este vestido palabra de honor a la media, negro con brillos y una gran volante de tul en la parte de abajo que combinó con guantes, sandalias de tacón y una llamativa gargantilla. 7 de 8 Ver Todo Eiza González El look del día Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images for Fendi Así de elegante vimos a la actriz mexicana en París, con un conjunto de Fendi compuesto por pantalón sastre blanco, original top blanco con aberturas en los hombros y chaleco que acompañó con zapatos de punta, cartera de mano y grandes lentes de sol. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

