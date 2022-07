¡Inspírate con el sensual estilo veraniego de Geraldine Bazán! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Geraldine Bazan moda veraniega Credit: IG/Geraldine Bazan ¿Buscas ideas para tus looks de fiesta o para ir de viaje? Aquí algunas ideas con mucha clase y estilo de la bella actriz mexicana. Empezar galería Romántica en Roma Geraldine Bazan moda veraniega Credit: IG/Geraldine Bazan Los atuendos que están llevando los famosos en sus paseos por Europa están dando mucho de qué hablar, entre ellos este vestido rojo de recortes que eligió Geraldine para posar junto a una fuente en Roma. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Paseo en bote Geraldine Bazan moda veraniega Credit: IG/Geraldine Bazan ¡Qué bikinazo! Maravilló con esta propuesta negra de Brava Mia. 2 de 7 Ver Todo Jeans clásicos Geraldine Bazan moda veraniega Credit: IG/Geraldine Bazan Nos encantan los jeans anchos como estos que lució la actriz en Madrid con un crop top diminuto. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Alfombra sensual Geraldine Bazan moda veraniega Credit: IG/Geraldine Bazan Presumió sus curvas con un atuendo verde y negro en la alfombra roja de su nueva película, Mixtape. 4 de 7 Ver Todo Rojo vivo Geraldine Bazan moda veraniega Credit: IG/Geraldine Bazan Disfrutó de un día en Puerto Rico vistiendo un minivestido rojo asimétrico de Kriado, gafas chic y tacones de correa transparente. 5 de 7 Ver Todo Bajo el sol Geraldine Bazan moda veraniega Credit: Karla Bocanegra Feliz y relajada, posó bajo una palmera con un traje vaporoso verde, collares largos y un sombrero blanco. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Look vaquero Geraldine Bazan moda veraniega Credit: IG/Geraldine Bazan Siguió la tendencia de las botas tejanas con un par blanco de Bala di Gala y un minivestido negro. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

