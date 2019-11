Geraldine Bazán comparte sus secretos para mantenerse regia después de dos embarazos La actriz asegura que después de su primer embarazo su metabolismo cambió. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En el último año Geraldine Bazán ha estado en boca de todos debido a su separación del actor Gabriel Soto y de los tantos desacuerdos que ambos han tenido públicamente. Pero más allá de esos conflictos, Bazán es mamá, profesional y sobretodo una mujer hermosa que goza de una figura envidiable y un rostro hermoso. Eso gracias a su rutina de ejercicios y a los cuidados que tiene con su piel. Es precisamente de esos cuidados de los que recientemente habló en la actriz en exclusiva a People en español. "Pues bueno secretos, creo que no hay secretos. Creo que la forma de estar bien, sana física y mentalmente que creo que es lo más importante, es comer sanamente, comer balanceadamente. Con eso no me refiero a una dieta", cuenta la actriz mexicana. "Como de todo, pero no lo como todos los días". Aunque afirma que era muy delgada cuando era pequeña, tuvo una época en la que subió mucho de peso, pero su primer embarazo la ayudó a recuperar su metabolismo rápido, lo que la ayudó a no subir mucho de peso durante la gestación y a recuperar su figura en un dos por tres. Image zoom Image zoom Geraldine Bazan/Instagram Image zoom Mezcalent "A partir de que fui mamá definitivamente mi cuerpo cambió. Mi metabolismo cambió radicalmente", cuenta. "Ahora me cuesta trabajo subir de peso. Yo necesito hacer ejercicios para subir músculo porque sino me pongo muy delgada". No te pierdas todo lo que nos contó la bella actriz en el video al inicio del artículo. Advertisement

Close Share options

Close View image Geraldine Bazán comparte sus secretos para mantenerse regia después de dos embarazos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.