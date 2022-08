Geraldine Bazán y su hija mayor se someten a un tratamiento para mejorar su sonrisa La actriz mexicana le explicó a sus seguidores de qué se trata el tratamiento y aseguró que tanto ella como su hija están ansiosas de ver el resultado final. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los avances que hay hoy en día en el área de la belleza y muchas las mujeres que le sacan ventaja. Existen tratamientos no invasivos para mejorar las arrugas, quitar las manchas o la celulitis, e incluso hasta para aumentar los labios o los pómulos. Otra cosa que es también muy popular, en especial entre los famosos, es el diseño de sonrisa. Y es que ese procedimiento puede cambiar por completo la forma en que luces. Eso sí, algunos, como Geraldine Bazán prefieren algo más natural para mejorar la sonrisa. En su caso, la actriz mexicana optó por hacerse el tratamiento con Invisalign, una tecnología que requiere de retenedores que poco a poco van alineando mejor la dentadura, descubriendo así una sonrisa perfecta. "Estoy muy contenta. Estoy aquí con Eliza porque vamos a empezar un tratamiento para mejorar nuestra sonrisa que se llama Invisalign", contó la actriz en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. "Estoy aquí con Jaime, nuestro doctor. No saben, están increíbles ya los sistemas que tienen. Esta es mi sonrisa ahorita. Miren nada más como ya por computadora te van acomodando los dientes a como tú los quieras y lo que mejor también acomode tu sonrisa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine Bazan Credit: Instagram Geraldine Bazan Credit: Instagram Geraldin Bazan Credit: Instagram En este proceso la estará acompañando Eliza su hija mayor, quien también se someterá al tratamiento que por lo que explicó Bazán, durará unos cuantos meses. A simple vista la actriz a la actriz y a su hija se le ve una excelente sonrisa, pero al parecer las quieren tener aún más perfectas. "Es un proceso que va semana con semana, con diferentes retenedores", explicó Bazán. "Ya les iré contando porque de verdad a mi me tiene maravillada. Ya les iremos contando cómo nos va y enseñándoles".

