¡Geraldine Bazán revela el truco de su nuevo cambio de look hecho en casa! La actriz ha dado un nuevo toque a su imagen, mucho más fresco y juvenil, que ha sido aplaudido por sus seguidores. ¡Mira lo fácil que es conseguirlo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo de Geraldine Bazán es de otro planeta. Mientras el resto del mundo nos paseamos en pijama y cualquier trapito en casa durante la cuarentena, la actriz saca fuerza y ganas de donde sea para lucir más bella, sexy y sensual que nunca. Y si no, solo hay que darse una vuelta por su perfil de Instagram y comprobarlo. Como dirían por ahí, antes muerta que sencilla. Aunque en su caso la sencillez sí es una de sus grandes virtudes, lo cierto es que la protagonista de 100 días para enamorarse ha vuelto a dejarnos boquiabiertos con su nuevo cambio de look hecho entre las cuatro paredes de su casa. La actriz presumía un toque muy diferente y especial en su melena del que todos opinaron para bien en sus redes sociales. Se trata de unas ondas de lo más naturales que le dan un aire más juvenil. Para conseguirlas no le hizo falta ningún rizador. Ojo al dato. "Hazte dos trenzas francesas, duerme con ellas y listo", escribió Geraldine. Una de sus muchas fans quedó encantada con esta imagen de la feliz mamá y no dudó en preguntarle. "Esos chinos me gustan". Generosa como siempre, Geraldine le dio esa amable respuesta de la que todos tomamos notas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El resultado final es impactante. Su cabello rizo así al natural, un poquito más corto de lo habitual, le hace ver como una auténtica quinceañera. Eso sumado a su vestido veraniego de la imagen, que también causó furor, nos hacen ver a una mujer llena de vitalidad, ilusión y energía bonita. Image zoom Instagram / Geraldine Bazán Pues nada, tomamos nota de ese secreto. Aunque sin duda es la felicidad que vive en estos momentos lo que hace que Geraldine se vea así de radiante.

¡Geraldine Bazán revela el truco de su nuevo cambio de look hecho en casa!

