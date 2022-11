Geraldine Bazán presume cambio de look: "¡¡¡Un refresh!!!" Para terminar en año con una nueva imagen, Geraldine Bazán decidió hacer algunos cambios en su aspecto físico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el fin de terminar el año con un nuevo look, Geraldine Bazán decidió cambiar su estilo de cabello y no dudó en presumirlo. Así, la actriz se lo cortó un poco y lo cambió por un tono más claro; además, se dejó unos ligeros rulos. "Nuevo cabello. ¿Qué opinan?", escribió en su cuenta de Instagram. "¡¡¡Un refresh!!!". La intérprete de Olga Ancira Cervantes en la segunda entrega de la telenovela Corona de lágrimas acompañó el mensaje con una serie de imágenes de cómo luce ahora su nueva cabellera. Los internautas se pronunciaron de inmediato con una serie de halagos para la también modelo. "Tu look está súper mega precioso. Me encantó", menciono un usuario. "Wow, wow, wow, wow hechizas con tu hermosura y belleza natural. Eres infinitamente una deslumbrante dama preciosa de ensueño, que al mirarte caigo rendido a tus pies ante tu gran belleza y hermosura. Que tengas una hermosa tarde, tan hermosa como tú"; "Tú siempre luces hermosa"; "¡Precioso, te queda así"; "Hermosa", "Preciosa"; "Siempre linda Geraldine"; "Tan bonita como siempre"; "Wow luce usted guapísima" y "Eres súper bella", agregaron. Geraldine Bazan Geraldine Bazan | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes le dedicaron algunos mensajes especiales a la famosa. "Todas las cosas que vienen de ti siempre han sido y son los más impresionantes y sensacionales del mundo mundial y siempre me encantarán, siempre los disfrutaré un montón con cariño y siempre los amaré con todo mi amor que Dios reparta abundantemente un montón todas las cosas más bien y bonitas del mundo en todo siempre", mencionó un cibernauta. Según ha declarado Geraldine Bazán este fue un año muy fructífero a nivel personal y profesional; por lo cual, asegura estar muy satisfecha y lista para un 2023 con nuevos éxitos en todos los aspectos de su vida.

