"Mi rapunzel": Geraldine Bazán presume la espectacular melena de su hija Alexa Miranda La niña de 9 añitos tiene una larga e impresionante cabellera rubia. ¡Igualita a la de la princesa de Disney! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alexa Miranda y Geraldine Bazán Credit: Instagram / Geraldine Bazán Tras su viaje a España donde estuvo como invitada en los Premios Platino, Geraldine Bazán ya está de regreso a su hogar en México y desde allí presumió orgullosa un adorable momento con su hija más pequeña Alexa Miranda. La estrella de la televisión de producciones como Corazón salvaje y Tierra de pasiones, compartió un video en sus redes sociales en el que se ve conversando con la pequeña de 9 años y haciéndole una trenza larga, estilo la princesa de caricaturas de Disney: Rapunzel. "Cómo extrañaba estas conversaciones mañaneras", escribió en sus historias Bazán, quien a finales del pasado mes de enero celebró sus 40 primaveras. "Ya le urge un despunte a mi Rapunzel, pero no se preocupen que esta princesa no pierde su mágina", añadió. A través de sus plataformas sociales, la actriz de Corona comparte con sus millones de seguidores algunos de los íntimos momentos que viven en familia como cumpleaños, fiestas, conciertos e incluso viajes a distintos puntos del país y del mundo. Fue el pasado 19 de febrero, que Bazán usó sus redes sociales para enviar una emotiva felicitación a su pequeñita en sus 9 vueltas al sol y con quien pasó un fin de semana especial en un lujoso hotel de la Ciudad de México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hijita mágica, eres puro amor… Nuestra pequeñita con un espíritu maravilloso, nos llenas de alegría y risas con cada una de tus ocurrencias, ¡estoy tan orgullosa de ti!", compartió la actriz al pie de una serie de fotos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Mi rapunzel": Geraldine Bazán presume la espectacular melena de su hija Alexa Miranda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.