¡Abdominales de acero! Geraldine Bazán provocó un colapso en las redes con su última foto ¡Cada día más joven y bella! La actriz ha enmudecido a sus seguidores con su imagen en la que demuestra estar en mejor forma física que nunca. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta cada vez que vemos a Geraldine Bazán en un evento, fiesta o proyecto laboral. La actriz ha vuelto a poner las redes sociales patas arriba con una imagen que demuestra su escultural figura. Concretamente su tableta de chocolate. La actriz presumió unas abdominales de acero durante una fiesta junto a su amigo Federico Díaz en la que lució despampanante con su conjunto. Con un top blanco que dejaba al descubierto su pancita perfecta demostró que si uno quiere puede tener un cuerpo moldeado. Comer sano, hacer ejercicio y cuidarse son las claves que ella sigue a rajatabla con buenísimos resultados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz posó así de regia junto a su amigo del alma y el cantante español Julio Iglesias Jr. Sus sonrisas son una muestra del momento tan agradable que vivieron en esta celebración en Miami. Image zoom Geraldine Bazán La feliz mamá de Elissa y Miranda se encuentra en la Ciudad del Sol rodando su nuevo y apasionante proyecto 100 días para enamorarnos de Telemundo. Los aires de Florida le sientan de lo más bien a juzgar por su deslumbrante sonrisa. ¡Estás preciosa Geraldine! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Abdominales de acero! Geraldine Bazán provocó un colapso en las redes con su última foto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.