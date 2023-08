Geraldine Bazán parece veinteañera con un bikinazo de infarto La actriz lució más bella que nunca disfrutando del sol con su querida hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de los años hemos visto a Geraldine Bazán maravillando en las telenovelas y en las alfombras, pero ahora en las redes la actriz nos está mostrando que sigue más guapa que nunca. Sus fotos en Instagram siempre nos dejan boquiabiertas pero su última publicación comprueba que su cuerpazo sigue siendo envidiable. En estos momentos, Geraldine se encuentra en Costa Rica con sus hijas, disfrutando de la hermosa naturaleza en el lujoso resort Nayara Tented Camp. La mexicana acaba de compartir una foto con su hija major presumiendo un diminuto bikini de infarto. Geraldine Bazán Credit: IG/Geraldine Bazán Posando junto a Elissa, su hija de 14 años con Gabriel Soto, Geraldine lució como toda una adolecente presumiendo de su tonificado abdomen con su bikinazo negro y llevando su cabello rubio al natural. Por su parte, Elissa también optó por un bikini, eligiendo una pinta más colorida que la de su mamá. Geraldine Bazán Credit: IG/Geraldine Bazán Sus fans quedaron maravillados con la foto y notaron lo joven que luce Geraldine a sus 40 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que bellas, parecen más bien hermanas", escribió uno de sus seguidores. "Ojalá me vea así cuando crezca mi hija", escribió otra mamá.

