¡Qué pena! Geraldine Bazán no puede correr bien después de su accidente Después del accidente que tuvo a finales del 2020, la actriz tuvo que someterse a una operación de la cual todavía no se recupera por completo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue a principios del 2021 cuando Geraldine Bazán se tuvo que someter a una operación en una de sus rodillas después de haber tenido un accidente durante sus vacaciones de fin de año en la Riviera Maya. "Literalmente me destrocé la rodilla, ligamentos cruzados, lateral y meniscos", escribió la actriz en sus redes semanas después de la intervención. "Es un viaje de recuperación pesado. Hace falta mucha paciencia, actitud y fuerza. Nada con lo que no se pueda". Y sí que ha sido una recuperación larga y tediosa porque a casi dos años del incidente, Bazán todavía no puede correr bien. De eso nos dimos cuenta en un video que la mexicana publicó recientemente en su cuenta de Instagram. En la publicación, Bazán aparece en una paradisíaca playa de su país llevando un diminuto bikini con delicados vuelos y los hombros al descubierto, que dejaba ver su perfecto trasero. Lo que también se podía apreciar era la dificultad para correr que todavía tiene la actriz. En el video, es bastante notable que Bazán no puede doblar su rodilla derecha, algo de lo que no nos habíamos percatado en estos últimos meses. Incluso, parece molestarle o dolerle al moverla. Y es que al parecer, su recuperación ha durado más de lo esperado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ojalá las terapias y los cuidados le ayuden a recuperar toda la movilidad de su rodilla y pueda volver a correr como antes. Te deseamos lo mejor, Geraldine.

