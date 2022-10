Geraldine Bazán deja al descubierto tratamiento estético en cara y cuerpo Para mantener una figura y cuerpo de envidia, Geraldine Bazán lleva a cabo procedimientos estéticos y ahora revela cuáles son. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El hecho de ser mamá no ha sido impedimento para que Geraldine Bazán se muestre siempre espectacular; para ello, lleva a cabo una serie de cuidados para tener una figura y rostro que ocasionan los elogios de propios y extraños. Ahora, la actriz revela uno de los tratamientos a los que se sometió. La intérprete de Olga Ancira Cervantes en la nueva entrega de la telenovela Corona de lágrimas, dio a conocer un video donde aparece en un spa realizándose un procedimiento de radiofrecuencia multipolar y campos electromagnéticos pulsados, cuyo fin ​​es producir calor debajo de la superficie de la piel. "Este proceso ayuda a aumentar naturalmente las fibras de colágeno y elastina, al mismo tiempo que reduce el volumen de las células grasas", mencionan en la página de Venus Legacy, que es la máquina que utilizaron en la famosa. Geraldine Bazan Credit: Gladys Vega/ Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En todo momento, Bazán, quien porta un atuendo negro, se muestra relajada mientras una esteticista le pasa la máquina por cintura, abdomen y vientre; también se logra aprecian que un dispositivo con cabezal de tamaño más pequeño corre por su cara. Geraldine Bazán Así, está famosa dejó al descubierto uno de sus secretos de belleza. Geraldine Bazán La exesposa de Gabriel Soto continúa dedicada a sus proyectos profesionales y además de trabajar en el mencionado melodrama, formó parte del elenco del reality Secretos de villanas, donde se desató una polémica luego de que una de sus compañeras en esta emisión, Aylín Mujica, diera a conocer que tuvo conflictos con Geraldine Bazán, quien ha preferido mantenerse al margen; lo cual, no ha ocurrido con su madre Rosalba Ortiz, quien no dudó en salir en su defensa.

