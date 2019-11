Geraldine Bazán, Zuria Vega y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Medios y Media/Getty Images Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Esmeralda Pimentel y Ana de la Reguera son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Geraldine Bazán Image zoom Medios y Media/Getty Images La actriz acaparó miradas con este sexy traje negro con reveladores aberturas. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Eva Longoria Image zoom Medios y Media/Getty Images) La actriz y filántropa llegó a la gala, en la Ciudad de México, de su Global Gift Foundation, ataviada con este traje negro con estampado floral y pronunciado escote. 2 de 11 Applications Ver Todo Ana de la Reguera Image zoom Medios y Media/Getty Images Así de elegante con este traje negro con pedrería llegó la actriz a la misma gala en la Ciudad de México. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Pamela Silva Image zoom Instagram/Pamela Silva La periodista combinó su sencillo minivestido negro con una camisa crema con lazada y zapatos con estampado animal. 4 de 11 Applications Ver Todo Eiza González Image zoom 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Captamos a la actriz mexicana en las calles de Los Ángeles luciendo supercómoda y casual con este look de jeans cropped, camiseta, chaqueta de mezclilla y botines blancos. 5 de 11 Applications Ver Todo Esmeralda Pimentel Image zoom Medios y Media/Getty Images Superchic y moderna lució la actriz con este look de pantalón de lentejuelas, llamativo top negro con lentejuelas multicolor, zapatos de punta, guantes y un minibolso. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sandra Echeverría Image zoom Medios y Media/Getty Images La talentosa actriz optó por este vestido negro strapless para asistir a la gala de la Global Gift Foundation, en la Ciudad de México. 7 de 11 Applications Ver Todo Michelle Salas Image zoom Medios y Media/Getty Images La socialité acaparó miradas con su ceñido vestido azul real y por lo diferente que lucía su rostro. ¿Será el maquillaje? 8 de 11 Applications Ver Todo Zuria Vega Image zoom Medios y Media/Getty Images Hermosa lució la actriz mexicana con este vestido blanco de lentejuelas strapless que dejaba ver su esbelta figura. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Victoria Beckham Image zoom RB/Bauer-Griffin/GC Images La diseñadora eligió zapatos y bolso morado, para combinar su femenino conjunto estampado. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

