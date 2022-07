El look del día – julio 1, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Geraldine Bazán Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Lili Estefan, Paulina Rubio y Geraldine Bazán son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Paulina Rubio Paulina Rubio Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La moda en la gala de Marie Claire en México dio mucho de que hablar. Vimos a La Chica Dorada portando un minivestido metálico creado por la marca Tiscareno. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Maite Perroni Maite Perroni Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Cool y casual lució con este set sedoso adornado con cristales y su cabello en una cola de caballo alisada. 2 de 9 Ver Todo Dulce María Dulce María Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz siguió la tendencia de los looks metálicos con un jumpsuit con escote atrevido en tonos plateados y un maquillaje de ojos a juego. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Geraldine Bazán Geraldine Bazán Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz llegó al mismo evento luciendo regia con una falda blanca y un crop top adornado con perlas y cristales. 4 de 9 Ver Todo Vanessa Claudio Vanessa Claudio Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Como una princesa lució la presentadora con un bronceado divino y un vestido strapless de falda amplia confeccionado por Tiscareno. 5 de 9 Ver Todo Karina Banda Karina Banda Credit: Instagram/Karina Banda La presentadora disfrutó de un día bajo el sol en la Riviera Maya portando un bikinazo negro y argollas doradas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lili Estefan Lili Estefan, Clarissa Molina Credit: Instagram/Claudia Zuleta Junto a nuestra querida Clarissa Molina, la presentadora vistió un look colorido y veraniego de Boho Hunter elegido por la estilista Claudia Zuleta. 7 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Mas joven que nunca lució la actriz de raíces mexicanas paseando por Italia con este conjunto anaranjado ceñido y sandalias blancas. 8 de 9 Ver Todo Sharon Fonseca Sharon Fonseca Credit: Zuma Press/The Grosby Group Junto a su novio Gianluca Vacchi, la venezolana vistió un conjunto negro con estrellas sutiles, mocasines de Gucci y un bolso anaranjado. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

