El look del día-diciembre 23, 2020 Por Yarely Aguilar

Comodidad ante todo. En la época navideña muchas famosas están en plan de descanso y vacaciones aún tomando las precauciones debidas por la COVID-19. Igual las hemos visto ataviadas con coquetos, modernos y casuales looks que nos inspiran. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito?

Geraldine Bazán

La guapa actriz se encuentra de vacaciones en Aspen, Colorado y así de regia posó con un enterizo plateado para salir a esquiar.

Jennifer López

La Diva del Bronx salió a las calles de Miami con un conjunto deportivo de hoodie y pantalones pero sin perder el glamour. Su mascarilla con detalles dorados y bolsa de Hermes fueron la clave para elegantizar su look.

Chiquibaby

Casual y relajada vimos a la presentadora en un vestido fucsia con estampado de tigre, tenis blancos y un coqueto bolso negro.

Danna Paola

La joven actriz ya está más que lista para arrancar sus días festivos y así de chic lució con un suéter tejido color crema y pantalones de mezclilla que combinó con un collar largo dorado. ¡Salud!

Veronica Montes

Aprovechando las altas temperaturas, la actriz nos presumió su envidiable figura con este vestido veraniego de algodón y encaje que resaltó con un pañuelo en la cabeza de estampado animal.

Gelena Solano

Si te consideras una verdadera fashionista, sabrás que los suéteres tejidos no pueden faltar en esta temporada de invierno, como este de mangas holgadas que lució la reportera con leggings de cuero vegano.

Camila Coelho

La influencer de belleza impactó con sus abdominales de infarto en un traje de baño morado que combinó a la perfección con una camisa oversized en lila y sombrero de paja de Christian Dior.

Paris Hilton

Muy ataviada vimos a la cantante durante su búsqueda por un arbolito de Navidad con un conjunto deportivo de terciopelo en color rojo.

Jessica Alba

Este look marrón de pies a cabeza que lució la actriz dejo claro que los años no pasan por ella. Combinó texturas de moda como el satín de su falda, la lana de su suéter y las botas estilo militar. ¡Qué cool!

Kim Kardashian

La socialité nos volvió a presumir su diminuta cintura con estos pantalones de cuerina con estampado felino, crop top naranja y una chaqueta color chocolate.

