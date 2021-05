Geraldine Bazán deja a muchos boquiabiertos con su diminuta cintura ¡Wow! La actriz acaparó todas las miradas mientras paseaba por el barrio Design District de Miami Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Geraldine Bazán es una de las actrices mexicanas más queridas y también una de las más admiradas, sobre todo por la forma en que está criando a sus dos hijas. Si bien en el pasado Bazán estuvo envuelta en muchos dimes y diretes tanto con el padre de su hija, como con su novia Irina Baeva, ese pleito quedó atrás y ahora además de estar feliz también está más bella que nunca. La hermosa mexicana es muy activa en sus redes sociales, en las que publica las vacaciones que hace con sus hijas, las salidas con sus amistades, sus proyectos y también fotos muy sensuales como la más reciente, en la que luce espectacular y presume su diminuta cintura. En la imagen, la actriz lleva puesto un look de modernos jeans de la marca Joe Jeans, un croptop estampado de la tienda Bershka, fabulosos zapatos morados de Amina Muaddi, un bolso amarillo de Bottega Veneta y un sombrero de Bartolome Hats. Pero lo que realmente llama la atención en esta foto, tomada en el barrio Design District de Miami, es su tonificado abdomen y diminuta cintura. "Lo que es será", escribió Bazán en pie del carrusel de fotos que publicó. "Haz que pase". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el primer momento que publicó la imagen sus seguidores la llenaro de piropos y en la primera hora ya tenía miles de me gusta y mensajes de admiración. Muchos piropearon su look mientras que otros notaron de inmediato su cinturita. Sin duda, Bazán es una de las chicas más bellas de la televisión y sus fotos lo comprueban.

