Geraldine Bazán enciende las redes posando para su hija en diminutos bikinis La actriz y sus hijas se encuentran disfrutando de unas increíbles vacaciones por Europa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No cabe duda de que Geraldine Bazán está viviendo los mejores momentos de su vida y lo mejor de todo, es que lo está haciendo junto a sus hijas Elissa y Miranda. Las mosqueteras, como se hacen llamar, se encuentran disfrutando unas increíbles vacaciones por Europa, en donde han visitado varias ciudades y en la que han pasado días increíbles. Incluso, Bazán sorprendió a su hija menor, reuniéndola con su mejor amiga que ahora vive en Barcelona. Gracias a las redes sociales hemos podido ver lo bien que la están pasando las chicas y las aventuras que están viviendo juntas. Por las imágenes que ha publicado la actriz, asumimos que no las está acompañando su novio, el actor Alejandro Nones. Eso sí, para que no se olvide de ella, Bazán se ha encargado de publicar fotos muy sensuales que han dejado boquiabiertos a más de uno. En una set de imágenes que publicó, aparece en la isla Procida, en Italia portando un diminuto bikini estampado que dejaba ver su increíble figura. Su cabello con ondas playeras y al descuido, una vista incomparable del mar mediterraneo. Las fotos se las tomó Elissa, su hija mayor. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Geraldine Bazan Credit: Instagram Geraldine Bazan Credit: Instagram geraldine bazan Credit: Instagram Geraldine Bazan Credit: Instagram Geraldine Bazan Credit: Instagram En el segundo set de imágenes que compartió, la vimos con disfrutando de un día en el mar abordo de un yate y ataviada con un moderno bikini negro que también le quedaba estupendo. Esta vez se hizo dos trenzas en el cabello y dejó nuevamente que su hija le tomara las fotos. ¡Qué bonita familia!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Geraldine Bazán enciende las redes posando para su hija en diminutos bikinis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.