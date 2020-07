Guerra de bikinazos entre Geraldine Bazán e Irina Baeva. ¿Quién da más? Las dos actrices coincidieron en este desfile en traje de baño y pusieron el listón muy alto. A pesar de sus diferencias ambas tienen algo en común: ¡sus ABS de acero! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El veranito llegó hace unos días y las celebridades están dándolo todo en sus posados de verano. Debido al confinamiento, algunos son desde casa pero no por eso menos glamurosos. En esta carrera por lucir tipazo Irina Baeva y Geraldine Bazán han coincidido este fin de semana posando unos originales modelos. La guerra está servida y no por sus diferencias personales sino por sus increíbles puestas en escena veraniegas. Ambas, cada una a su manera, se mantienen en estupenda forma tal y como se aprecia en las imágenes. Nadie diría que Geraldine ha sido mamá dos veces. Y si no, echen un vistazo. Con un bañador de lo más futurista, la mamá de Miranda y Elissa presumió figura de infarto en un yate en Miami mientras celebraba el 4 de julio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la actriz rusa nos sorprendía desde la paz de Acapulco donde pasa estos días junto a su enamorado Gabriel Soto. Su posado en las historias de Instagram incendió de inmediato las redes. Image zoom Irina Baeva Además de bronceado, ambas comparten abdomen de acero y medidas perfectas. Su trabajo les ha costado tal y como hemos visto en redes haciendo sus rutinas de ejercicios. Dos mujeres de armas tomar que están exprimiendo el verano al máximo.

Guerra de bikinazos entre Geraldine Bazán e Irina Baeva. ¿Quién da más?

