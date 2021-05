¡Geraldine Bazán se roba todas las miradas con este look total de reina! La actriz se supera en cada una de sus apariciones. No, esta vez no fue un bikinazo, sino un vestido de gala con el que acudía a una boda y parecía salida de un cuento de hadas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada paso, o mejor dicho, taconazo que da Geraldine Bazán es digno de ser noticia. Aunque últimamente ha dejado boquiabiertos a sus seguidores con sus bikinazos de infarto, esta vez la actriz dio un pasito más allá. Con motivo de una boda de gala y pura etiqueta en México, la feliz mamá de Elissa y Miranda deslumbró en mayúsculas con un look de reina total. Sin exagerar, Geraldine parecía un miembro de cualquier casa real europea. Tal fue el impacto que sus imágenes han eclipsado las redes. Porque no iba de blanco, si no, fácilmente se hubiera podido confundir con la bella novia. Su porte elegante y exquisito gusto en los detalles le valieron unas críticas de diez por amigos, compañeros y seguidores anónimos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y no solo de estilo va la cosa. La actriz de 100 días para enamorarnos también dio de qué hablar por sus sensuales bailes en pista y su actitud dicharachera y divertida que emana por los cuatro costados. La intérprete acudía acompañada por su inseparable amigo del alma, el productor Federico Díaz, con quien pasó unos días en Miami donde se vacunó de la COVID-19. En resumen, un jueves de risas, bailes, diversión y mucho, mucho glamour.

